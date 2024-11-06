ГУР вперше атакувало дронами ворожі кораблі у Каспійському морі, - джерело

Вранці 6 листопада було здійснено атаку дронами-камікадзе, внаслідок якої уражено щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що знаходиться в республіці Дагестан, Російська Федерація (РФ).

Ймовірно пошкоджень зазнали ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Як повідомляють ЗМІ, уражений об’єкт є місцем базування підрозділів берегових військ, включно з частинами морської піхоти. Атакована флотилія брала участь у завданні ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти був залучений у бойових діях на території Херсонської та Запорізької областей.

Операції ГУР

З початку повномасштабної війни ГУР здійснює ряд операцій на території Росії, спрямованих на підрив військових і політичних структур держави-агресора.

Українська розвідка активно діє в межах гібридної війни, використовуючи розвідувальні, диверсійні та інформаційні методи. Серед застосованих підходів - операції з використанням безпілотників, кібератаки, підриви у стратегічно важливих місцях, а також удари по логістичних вузлах, нафтових сховищах, залізничних мережах і військових авіабазах.

РБК-Україна висвітлило деякі з найбільш знакових операцій, проведених ГУР.