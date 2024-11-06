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ГУР впервые атаковало дронами вражеские корабли в Каспийском море, - источник

Иллюстративное изображение (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Ульяна Безпалько

Дроны-камикадзе Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые поразили вражескую флотилию в Каспийском море. Расстояние от украинской границы до объекта поражения составляло около 1,5 тысячи километров.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Утром 6 ноября была совершена атака дронами-камикадзе, в результате которой поражены по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, находящегося в республике Дагестан, Российская Федерация (РФ).

Вероятно, повреждения получили ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малые ракетные корабли проекта 21631.

Как сообщают СМИ, пораженный объект является местом базирования подразделений береговых войск, включая части морской пехоты. Атакованная флотилия участвовала в нанесении ракетных ударов по Украине, а 177-й полк морской пехоты был задействован в боевых действиях на территории Херсонской и Запорожской областей.

Операции ГУР

С начала полномасштабной войны ГУР осуществляет ряд операций на территории России, направленных на подрыв военных и политических структур государства-агрессора.

Украинская разведка активно действует в рамках гибридной войны, используя разведывательные, диверсионные и информационные методы. Среди примененных подходов - операции с использованием беспилотников, кибератаки, подрывы в стратегически важных местах, а также удары по логистическим узлам, нефтяным хранилищам, железнодорожным сетям и военным авиабазам.

РБК-Украина осветило некоторые из самых знаковых операций, проведенных ГУР.

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