У Дагестані поскаржилися на атаку: відео прольоту дронів

У російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та главу Дагестану Сергія Мелікова в Telegram.

Варто додати, що місто Каспійськ розташоване на березі Каспійського моря, є супутником Махачкали і знаходиться близько до міжнародного аеродрому. У місті проживає близько 100 тисяч осіб. В Каспійську розташована військово-морська база каспійської флотилії Росії.

Російські ЗМІ також повідомляють, що у Махачкалі (столиця Дагестану) закрили аеродром через атаку дронів.

Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.

"Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв'язку з відповідальними органами", - написав він.

Губернатор Дагестану заявив, що протиповітряна оборона знищила над Каспійськом безпілотник.

Зранку у мережі почали з'являться відео з прольотом дрона у Каспійську. При цьому на кадрах дрон вибухає через нібито роботу ППО.

Атаки дронів на Росії

Нагадаємо, що українські захисники здійснили десятки операцій проти ворога з використанням дронів. Сили оборони атакують військові об'єкти на території Росії та окупованих територіях України.

Зокрема, Сили оборони "полюють" на нафтопереробні заводи та нафтобази, які постачають паливо армії РФ. Так, у Феодосії був атакований один з найбільших у Криму нафтових терміналів.

Нафтобаза забезпечувала паливом окупаційні війська. Після атаки на терміналі майже тиждень вирувала пожежа.

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