У Дагестані поскаржилися на атаку: відео прольоту дронів
У російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та главу Дагестану Сергія Мелікова в Telegram.
Зранку у мережі почали з'являться відео з прольотом дрона у Каспійську. При цьому на кадрах дрон вибухає через нібито роботу ППО.
Губернатор Дагестану заявив, що протиповітряна оборона знищила над Каспійськом безпілотник.
"Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв'язку з відповідальними органами", - написав він.
Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.
Російські ЗМІ також повідомляють, що у Махачкалі (столиця Дагестану) закрили аеродром через атаку дронів.
Варто додати, що місто Каспійськ розташоване на березі Каспійського моря, є супутником Махачкали і знаходиться близько до міжнародного аеродрому. У місті проживає близько 100 тисяч осіб. В Каспійську розташована військово-морська база каспійської флотилії Росії.
скриншот google.com/maps
Атаки дронів на Росії
Нагадаємо, що українські захисники здійснили десятки операцій проти ворога з використанням дронів. Сили оборони атакують військові об'єкти на території Росії та окупованих територіях України.
Зокрема, Сили оборони "полюють" на нафтопереробні заводи та нафтобази, які постачають паливо армії РФ. Так, у Феодосії був атакований один з найбільших у Криму нафтових терміналів.
Нафтобаза забезпечувала паливом окупаційні війська. Після атаки на терміналі майже тиждень вирувала пожежа.
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