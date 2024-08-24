ГУР влаштувало "святкову" кібератаку на об'єкти ВПК Росії, - джерело

У День незалежності фахівці ГУР МОУ разом з українською кіберспільнотою здійснили масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-агресора.

За даними джерел у воєнній розвідці, користувачі на Росії масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг “Ростелеком”, нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів “MTC” та “Білайн”, ремствують на “Яндекс”, адже не працює “Яндекс.Почта”, “Яндекс.Еда” і “Яндекс.Таксі”.

Джерела зазначають, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.

Зокрема була атакована мережева інфраструктура:

автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств),

ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів),

ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Мало того, також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф".

Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

У результаті кібератаки уражено щонайменше

33 сервери;

283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів;

знищено 15 хмарних та файлових сховищ;

ліквідовано 21 вебсайт.

Загальний обсяг знищеної інформації - близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.

"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", - йшлось в "листівці".