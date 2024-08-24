ГУР устроило "праздничную" кибератаку на объекты ВПК России, - источник

ГУР "празднично" атаковало российских провайдеров. В результате атаки были заблокированы десятки ресурсов промышленных объектов в Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
В День независимости специалисты ГУР МОУ вместе с украинским киберсообществом совершили масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агрессора.
По данным источников в военной разведке, пользователи в России массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг "Ростелеком", сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов "MTC" и "Билайн", сетуют на "Яндекс", ведь не работает "Яндекс".Почта”, “Яндекс.Эда” и “Яндекс.Такси”.
Источники отмечают, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.
Кроме этого мощного киберудара подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-террористки.
В частности, была атакована сетевая инфраструктура:
Более того, также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф".
Кроме того, поражены еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты.
В результате кибератаки поражены по меньшей мере
Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов. В то же время, на месте уничтоженных вебресурсов, украинские хакеры оставили "заглушки" с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.
"Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!", - говорилось в "открытке".
Напомним, что на днях киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали ряд телеканалов России. По российскому телевидению показали правдивое видео о войне в Украине.
Незадолго до того из-за масштабной кибератаки ГУР в России наблюдались проблемы с работой банкоматов.
Больше о последствиях кибератаки для россиян - узнайте по ссылке.
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