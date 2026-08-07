ГУР влаштувало "морський парад" до Дня Ялти поблизу узбережжя Криму (відео)

Зазначається, що 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта, що тимчасово окупований росіянами, оператори спецпідрозділу ГУР "Group 13" провели "парад бойових морських платформ Magura".

"У такий спосіб спецпризначенці ГУР відновили давню святкову традицію, що виникла й закріпилась у вільній Ялті - вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної", - йдеться у заяві.

Спецпризначенці наголосили, що парад у Ялті від операторів "Group-13" - чергове нагадування росіянам, що Крим - це Україна.

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованій Ялті було чутно звуки стрілянини. Перед цим окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів.