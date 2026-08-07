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ГУР влаштувало "морський парад" до Дня Ялти поблизу узбережжя Криму (відео)

16:59 07.08.2026 Пт
1 хв
Спецпризначенці у такий спосіб відновили давню святкову традицію
aimg Валерій Ульяненко
Фото: морський дрон Magura (Віталій Носач, РБК-Україна)

Морські дрони Magura взяли участь у "морському параді" поблизу узбережжя Криму до Дня Ялти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР Міноборони.

Зазначається, що 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта, що тимчасово окупований росіянами, оператори спецпідрозділу ГУР "Group 13" провели "парад бойових морських платформ Magura".

"У такий спосіб спецпризначенці ГУР відновили давню святкову традицію, що виникла й закріпилась у вільній Ялті - вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної", - йдеться у заяві.

Спецпризначенці наголосили, що парад у Ялті від операторів "Group-13" - чергове нагадування росіянам, що Крим - це Україна.

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованій Ялті було чутно звуки стрілянини. Перед цим окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня на території військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму спалахнули масштабні пожежі. Перед цим місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів.

Крім того, нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР "Group 13" ліквідували в тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і військовий кран.

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