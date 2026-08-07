RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГУР устроило "морской парад" ко Дню Ялты у побережья Крыма (видео)

16:59 07.08.2026 Пт
1 мин
Спецназовцы таким образом восстановили давнюю праздничную традицию
aimg Валерий Ульяненко
Фото: морской дрон Magura (Виталий Носач, РБК-Украина)

Морские дроны Magura приняли участие в "морском параде" у побережья Крыма ко Дню Ялты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Отмечается, что 7 августа, накануне Дня города Ялта, который временно оккупирован россиянами, операторы спецподразделения ГУР "Group 13" провели "парад боевых морских платформ Magura".

"Таким образом спецназовцы ГУР восстановили давнюю праздничную традицию, которая возникла и закрепилась в свободной Ялте - поздравительный выход украинских военных кораблей и судов возле городской набережной", - говорится в заявлении.

Спецназовцы подчеркнули, что парад в Ялте от операторов "Group-13" - очередное напоминание россиянам, что Крым - это Украина.

Напомним, сегодня днем в оккупированной Ялте были слышны звуки стрельбы. Перед этим оккупационные власти предупреждали население города об опасности безэкипажных катеров.

Напомним, в ночь на 7 августа на территории военного аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму вспыхнули масштабные пожары. Перед этим местные жители сообщали о серии мощных взрывов.

Кроме того, недавно бойцы спецподразделения ГУР "Group 13" ликвидировали во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымЯлтаГУРДрони