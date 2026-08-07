ГУР устроило "морской парад" ко Дню Ялты у побережья Крыма (видео)

Напомним, в ночь на 7 августа на территории военного аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму вспыхнули масштабные пожары. Перед этим местные жители сообщали о серии мощных взрывов.

Кроме того, недавно бойцы спецподразделения ГУР "Group 13" ликвидировали во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.