ГУР влаштувало "морський парад" до Дня Ялти поблизу узбережжя Криму (відео)
Морські дрони Magura взяли участь у "морському параді" поблизу узбережжя Криму до Дня Ялти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР Міноборони.
Зазначається, що 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта, що тимчасово окупований росіянами, оператори спецпідрозділу ГУР "Group 13" провели "парад бойових морських платформ Magura".
"У такий спосіб спецпризначенці ГУР відновили давню святкову традицію, що виникла й закріпилась у вільній Ялті - вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної", - йдеться у заяві.
Спецпризначенці наголосили, що парад у Ялті від операторів "Group-13" - чергове нагадування росіянам, що Крим - це Україна.
Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованій Ялті було чутно звуки стрілянини. Перед цим окупаційна влада попереджала населення міста про небезпеку безекіпажних катерів.
Нагадаємо, у ніч на 7 серпня на території військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму спалахнули масштабні пожежі. Перед цим місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів.
Крім того, нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР "Group 13" ліквідували в тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і військовий кран.