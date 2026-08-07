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ГУР устроило "морской парад" ко Дню Ялты у побережья Крыма (видео)

16:59 07.08.2026 Пт
1 мин
Спецназовцы таким образом восстановили давнюю праздничную традицию
aimg Валерий Ульяненко
ГУР устроило "морской парад" ко Дню Ялты у побережья Крыма (видео) Фото: морской дрон Magura (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Морские дроны Magura приняли участие в "морском параде" у побережья Крыма ко Дню Ялты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Отмечается, что 7 августа, накануне Дня города Ялта, который временно оккупирован россиянами, операторы спецподразделения ГУР "Group 13" провели "парад боевых морских платформ Magura".

"Таким образом спецназовцы ГУР восстановили давнюю праздничную традицию, которая возникла и закрепилась в свободной Ялте - поздравительный выход украинских военных кораблей и судов возле городской набережной", - говорится в заявлении.

Спецназовцы подчеркнули, что парад в Ялте от операторов "Group-13" - очередное напоминание россиянам, что Крым - это Украина.

Напомним, сегодня днем в оккупированной Ялте были слышны звуки стрельбы. Перед этим оккупационные власти предупреждали население города об опасности безэкипажных катеров.

Напомним, в ночь на 7 августа на территории военного аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму вспыхнули масштабные пожары. Перед этим местные жители сообщали о серии мощных взрывов.

Кроме того, недавно бойцы спецподразделения ГУР "Group 13" ликвидировали во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.

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