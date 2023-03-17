ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 12:05
ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії Фото: ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії (t.me/DIUkraine) 
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники ГУР провели операцію з визволення з полону, а також евакуації восьми українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як пише ГУР, додому повернулись двоє українських жінок, а також шестеро дітей. Вночі вони перетнули держкордон.

ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії

Фото: ГУР визволило з полону українців, яких утримували в жахливих умовах в Сирії (t.me/DIUkraine)

"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом минулого року з ворожого російського полону додому повернулися 1596 українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії ГУР
NEWS
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати