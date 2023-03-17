ГУР освободило из плена украинцев, которых удерживали в ужасных условиях в Сирии

Сотрудники ГУР провели операцию по освобождению из плена, а также эвакуации восьми украинцев, которых удерживали в ужасных условиях в Сирии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

"Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара", - пишет пресс-служба разведки.

Фото: ГУР освободило из плена украинцев, удерживаемых в ужасных условиях в Сирии (t.me/DIUkraine)

Как пишет ГУР, домой вернулись две украинские женщины, а также шестеро детей. Ночью они пересекли госграницу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение прошлого года из вражеского российского плена домой вернулись 1596 украинцев.

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