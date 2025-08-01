ГУР викрило командира, який запускає "Шахеди" по Україні: оприлюднено його дані

Як виявилося, підполковник Руслан Миколайович Нєґруб був безпосередньо відповідальний за удари по цивільній інфраструктурі.

Нєґруб командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад". В/ч 35666-Б, пункт дислокації - м. Кореновськ, Краснодарський край.

За даними ГУР, ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Російські терористи використовують їх для ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі.

"Воєнний злочинець Руслан Нєґруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС Республіки Північна Осетія-Аланія. Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища", - повідомили в розвідці.

За їх даними, він одружений із Надією Іванівною Нєґруб, народженою 8 березня 1981 року. Подружжя виховує 20-річного сина.

Адреса реєстрації та проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. Мікрорайон Північний, буд. 1, кв. 76.

" ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", - підсумували в розвідці.