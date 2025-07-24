"Буду газом травити українців": ГУР викрило застосування хімзброї РФ

Ілюстративне фото: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ (Getty Images)

Українські розвідники оримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Зокрема, у радіоперехопленні один із командирів російської армії обговорює підготовку до застосування забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї проти позицій українських захисників. "Зараз я буду газом труїти у підвалі", - говорить він. Після цього окупант наказує своїм підлеглим добити уражених газом українських оборонців. "Якщо у мене не вийде - добити, після газу, поки вони там кашляють, не бачать, їх треба буде швиденько добити після цього.", - зазначає він. Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує - за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.