ГУР разоблачило командира, который запускает "Шахеды" по Украине: обнародованы его данные
Украинская разведка установила личность командира российской бригады, который руководит атаками дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как оказалось, подполковник Руслан Николаевич Негруб был непосредственно ответственен за удары по гражданской инфраструктуре.
Негруб командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В/ч 35666-Б, пункт дислокации - г. Кореновск, Краснодарский край.
По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Российские террористы используют их для ударов по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.
"Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища", - сообщили в разведке.
По их данным, он женат на Надежде Ивановне Негруб, родившейся 8 марта 1981 года. Супруги воспитывают 20-летнего сына.
Адрес регистрации и проживания семьи: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.
"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", - подытожили в разведке.
ГУР разоблачает военные преступления России
Напомним, что ранее в этом месяце украинская разведка разоблачила применение российскими террористами химического оружия на фронте.
В одном из радиоперехватов один из командиров российской армии обсуждал подготовку к применению запрещенного международными конвенциями химического оружия против позиций украинских защитников.
Тем временем в прошлом месяце Главное управление разведки совместно с Министерством молодежи и спорта разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимали активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.
РБК-Украина опубликовало полный перечень этих спортсменов.