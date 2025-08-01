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ГУР разоблачило командира, который запускает "Шахеды" по Украине: обнародованы его данные

Украина, Пятница 01 августа 2025 13:19
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ГУР разоблачило командира, который запускает "Шахеды" по Украине: обнародованы его данные Фото: ГУР опубликовало данные офицера РФ, терроризирующего Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская разведка установила личность командира российской бригады, который руководит атаками дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как оказалось, подполковник Руслан Николаевич Негруб был непосредственно ответственен за удары по гражданской инфраструктуре.

Негруб командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В/ч 35666-Б, пункт дислокации - г. Кореновск, Краснодарский край.

По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Российские террористы используют их для ударов по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.

"Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища", - сообщили в разведке.

По их данным, он женат на Надежде Ивановне Негруб, родившейся 8 марта 1981 года. Супруги воспитывают 20-летнего сына.

Адрес регистрации и проживания семьи: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", - подытожили в разведке.

ГУР разоблачает военные преступления России

Напомним, что ранее в этом месяце украинская разведка разоблачила применение российскими террористами химического оружия на фронте.

В одном из радиоперехватов один из командиров российской армии обсуждал подготовку к применению запрещенного международными конвенциями химического оружия против позиций украинских защитников.

Тем временем в прошлом месяце Главное управление разведки совместно с Министерством молодежи и спорта разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимали активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.

РБК-Украина опубликовало полный перечень этих спортсменов.

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Российская Федерация ГУР Война России против Украины Атака дронов
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