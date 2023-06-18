В ГУР відреагували на російську "ядерку" в Білорусі: танці з бубном

Юсов зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор Лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

"Звісно, народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково з елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці" - пояснив Андрій Юсов, додавши, що "танці росіян з ядерним бубном" у Білорусі є очікуваними.

За словами представника ГУР, попри всі "танці з бубном", тепер уже "ядерним бубном", для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну Росії проти України, і ознак цього, як він підкреслив, не спостерігається.

"Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами?" - додав представник ГУР МО України.

Ядерна зброя в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використати ядерні боєприпаси.

Днями російський диктатор заявляв, що переміщення вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває у Білорусі. Проте "Білоруські Гаюн" заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.

Сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже почав мріяти про те, як використати ядерну зброю, хоча у РФ заявили, що контроль за тактичною ядерною зброєю залишається лише за ними.

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