В ГУР отреагировали на российскую "ядерку" в Беларуси: танцы с бубном

Юсов отметил, что заявления врага о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси так же является элементом московского шантажа. В то же время ни белорусский диктатор Лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) показывает, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске", - пояснил Андрей Юсов, добавив, что "танцы россиян с ядерным бубном" в Беларуси являются ожидаемыми.

По словам представителя ГУР, несмотря на все "танцы с бубном", теперь уже "ядерным бубном", для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого, как он подчеркнул, не наблюдается.

"Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами?" - добавил представитель ГУР МО Украины.

Ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

На днях российский диктатор заявлял, что движение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Білоруські Гаюн" заявил, что фактов такого перемещения не наблюдается.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, хотя в РФ заявили, что контроль тактического ядерного оружия остается только за ними.

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