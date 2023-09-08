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У ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на російський флот

П'ятниця 08 вересня 2023 21:39
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У ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на російський флот Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР Міноборони (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Іван Носальський

Інформацію про те, що Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на російський флот, потрібно ретельно перевірити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", - розповів Скібіцький.

Він уточнив, що потужна інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на подачу інформації.

При цьому Скібіцький не спростував та не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.

Представник ГУР розповів, що Starlink - потужна система зв'язку, але з нею було багато непорозумінь. Їх могло викликати недостатнє вміння при застосуванні.

Скандал із Маском

Нагадаємо, вчора, 7 вересня, CNN повідомляло, що у уривку книги про Ілона Маска говорилося про зрив атаки на російський флот.

Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.

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