У ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на російський флот
Інформацію про те, що Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на російський флот, потрібно ретельно перевірити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.
"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", - розповів Скібіцький.
Він уточнив, що потужна інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на подачу інформації.
При цьому Скібіцький не спростував та не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.
Представник ГУР розповів, що Starlink - потужна система зв'язку, але з нею було багато непорозумінь. Їх могло викликати недостатнє вміння при застосуванні.
Скандал із Маском
Нагадаємо, вчора, 7 вересня, CNN повідомляло, що у уривку книги про Ілона Маска говорилося про зрив атаки на російський флот.
Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.
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