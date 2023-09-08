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В ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на российский флот

Пятница 08 сентября 2023 21:39
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В ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на российский флот Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Иван Носальский

Информацию о том, что Илон Маск якобы приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на российский флот, нужно тщательно проверить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять, и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос”, - рассказал Скибицкий.

Он уточнил, что мощная информационная кампания, которую проводит Россия, достаточно сильно влияет на подачу информации.

При этом Скибицкий не опроверг и не подтвердил проведение операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот россиян.

Представитель ГУР рассказал, что Starlink - мощная система связи, но с ней было много недоразумений. Их могло вызвать недостаточное умение при применении.

Скандал с Маском

Напомним, вчера, 7 сентября, CNN сообщало, что в отрывке книги про Илона Маска говорилось о срыве атаки на российский флот.

Миллиардер якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора, который пыталась нанести Украина при помощи беспилотников. Как уточняется в книге, он боялся, что такие действия приведут к применению ядерного оружия.

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