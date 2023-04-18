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У ГУР відповіли, чи впливають ядерні погрози Путіна на військову допомогу Україні

Фото: представник ГУР МО Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю не впливають на військову допомогу України від союзників. Це більше "пропаганда на обивателя".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Путін не вперше застосовує ядерний шантаж.

"Найголовніше - це не впливає на міністрів оборони, які збираються на Рамштайні. На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР звернув увагу, що Україна почала отримувати більше озброєнь, коли Сили оборони вийшли на ті можливості, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу.

Нагадаємо, як написало The Guardian, західні лідери готуються, що Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи і ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

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