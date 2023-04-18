У ГУР відповіли, чи впливають ядерні погрози Путіна на військову допомогу Україні

Він наголосив, що Путін не вперше застосовує ядерний шантаж.

"Найголовніше - це не впливає на міністрів оборони, які збираються на Рамштайні. На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР звернув увагу, що Україна почала отримувати більше озброєнь, коли Сили оборони вийшли на ті можливості, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу.

Нагадаємо, як написало The Guardian, західні лідери готуються, що Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи і ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.