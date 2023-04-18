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В ГУР ответили, влияют ли ядерные угрозы Путина на военную помощь Украине

Фото: представитель ГУР МО Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие не влияют на военную помощь от союзников. Это больше "пропаганда на обывателя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Путин не в первый раз применяет ядерный шантаж.

"Самое главное - это не влияет на министров обороны, которые собираются на Рамштайне. На обывателя в рамках пропаганды это может действовать, но профессионалы все понимают", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР обратил внимание, что Украина начала получать больше вооружений, когда Силы обороны вышли на возможности, которые нужны не только для обороны, но и для наступления.

Напомним, как написало The Guardian, западные лидеры готовятся, что Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", включая и ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Добавим, как недавно заявили в Нидерландах, угрозы Кремля ядерным оружием не пошатнут страны НАТО в помощь Украине.

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