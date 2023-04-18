Захід готується, що Росія використає "будь-яку зброю", щоб утримати українські території
Західні лідери готуються, що російський диктатор Володимир Путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Японії заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь і "повинні бути готовими" до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати територію України.
Минулого місяця колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям "абсолютно будь-якою зброєю", якщо Київ спробує повернути Крим.
"Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється", - написали у виданні.
Ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі в понеділок виступили із заявою, в якій засудили загрози як "неприйнятні" та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до українського конфлікту, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни, які, за словами прем'єра Британії Ріші Сунака, "зрештою дійдуть до столу переговорів".
Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не збільшить рівень військової підтримки.
При цьому група заявила, що "декларацій про непохитну підтримку недостатньо", а "дії все ще не відповідають риториці" у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.
Раніше ми писали про те, що НАТО готується до бою на власних кордонах внаслідок звірств Росії проти України.
Також нагадаємо, що РФ намагається залякати Захід повідомленнями про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.
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