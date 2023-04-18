Захід готується, що Росія використає "будь-яку зброю", щоб утримати українські території

Західні лідери готуються, що російський диктатор Володимир Путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian.

Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Японії заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь і "повинні бути готовими" до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати територію України.

Минулого місяця колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям "абсолютно будь-якою зброєю", якщо Київ спробує повернути Крим.

"Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється ", - написали у виданні.

Ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі в понеділок виступили із заявою, в якій засудили загрози як "неприйнятні" та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до українського конфлікту, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни, які, за словами прем'єра Британії Ріші Сунака, " зрештою дійдуть до столу переговорів ".

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не збільшить рівень військової підтримки.