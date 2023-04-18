У ГУР відповіли, чи впливають ядерні погрози Путіна на військову допомогу Україні
Погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю не впливають на військову допомогу України від союзників. Це більше "пропаганда на обивателя".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що Путін не вперше застосовує ядерний шантаж.
"Найголовніше - це не впливає на міністрів оборони, які збираються на Рамштайні. На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють", - заявив Скібіцький.
Представник ГУР звернув увагу, що Україна почала отримувати більше озброєнь, коли Сили оборони вийшли на ті можливості, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу.
Нагадаємо, як написало The Guardian, західні лідери готуються, що Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи і ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.
Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.
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