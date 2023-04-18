В ГУР ответили, влияют ли ядерные угрозы Путина на военную помощь Украине

Угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие не влияют на военную помощь от союзников. Это больше "пропаганда на обывателя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Путин не в первый раз применяет ядерный шантаж.

"Самое главное - это не влияет на министров обороны, которые собираются на Рамштайне. На обывателя в рамках пропаганды это может действовать, но профессионалы все понимают", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР обратил внимание, что Украина начала получать больше вооружений, когда Силы обороны вышли на возможности, которые нужны не только для обороны, но и для наступления.

Напомним, как написало The Guardian, западные лидеры готовятся, что Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", включая и ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Добавим, как недавно заявили в Нидерландах, угрозы Кремля ядерным оружием не пошатнут страны НАТО в помощь Украине.

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