ППО, танки, дрони і майже 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу з 2 на 3 липня Сили оборони України ліквідували 1180 російських загарбників. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни склали 546 270 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 танків та 57 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог не шкодував живої сили на Покровському напрямку. Тож в наслідок бойових дій росіяни втратили 350 військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати бачать майбутнє України в НАТО. Однак, щоб стати членом Північноатлантичного альянсу, відповідне рішення мають прийняти всі 32 країни військового блоку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.