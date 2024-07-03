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ППО, танки, дрони і майже 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Середа 03 липня 2024 07:44
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ППО, танки, дрони і майже 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 2 на 3 липня Сили оборони України ліквідували 1180 російських загарбників. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни склали 546 270 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 танків та 57 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 546 270 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 8123 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 583 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 14 712 (+57) од.;
  • РСЗВ - 1115 (+1) од.;
  • засоби ППО - 876 (+2) од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 668 (+27) од.;
  • крилатих ракет - 2336 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 850 (+63) од.;
  • спеціальної техніки - 2464 (+12) од.

ППО, танки, дрони і майже 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог не шкодував живої сили на Покровському напрямку. Тож в наслідок бойових дій росіяни втратили 350 військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати бачать майбутнє України в НАТО. Однак, щоб стати членом Північноатлантичного альянсу, відповідне рішення мають прийняти всі 32 країни військового блоку.

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