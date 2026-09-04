ГУР вдарило по комплексу "Бастіон" в Криму, що запускає "Циркони" та "Онікси" по Україні

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня безпілотники атакували дивізіон ППО поблизу Сочі. За попередніми даними, пожежа спалахнула в районі селища Сіріус на кордоні з Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Нещодавно ВМС України вразили російське судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі. Для атаки українські військові використали морський безекіпажний катер, а саме судно, за даними ВМС, використовувалося для обслуговування нафтогазових та офшорних об'єктів Росії.