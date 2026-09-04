RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГУР ударило по комплексу "Бастион" в Крыму, запускающему "Цирконы" и "Ониксы" по Украине

09:58 04.09.2026 Пт
1 мин
Это еще не все успехи наших разведчиков в тылу оккупантов
aimg Елена Чупровская
Фото: Оккупанты потеряли технику в Крыму (Getty Images)

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс, которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об ударе по "Бастиону"

В августе 2026 года бойцы спецподразделения Group 13 провели операцию на территории временно оккупированного Крыма. Целью стал российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

Именно этот комплекс способен запускать ракеты Циркон и Оникс. Этими ракетами государство-агрессор наносит террористические удары по украинским городам.

Какую еще технику уничтожили оккупантам

Кроме ракетного комплекса, операторы "Group 13" вывели из строя:

  • два бензовоза оккупантов;
  • командно-штабную машину русских войск.

Все это - на территории полуострова.

Напомним, в ночь на 4 сентября беспилотники атаковали дивизион ПВО вблизи Сочи. По предварительным данным, пожар вспыхнул в районе поселка Сириус на границе с Абхазией, где расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Недавно ВМС Украины поразило российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи. Для атаки украинские военные использовали морской безэкипажный катер, а само судно, по данным ВМС, использовалось для обслуживания нефтегазовых и оффшорных объектов России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымГУР