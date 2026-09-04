ГУР ударило по комплексу "Бастион" в Крыму, запускающему "Цирконы" и "Ониксы" по Украине

Напомним, в ночь на 4 сентября беспилотники атаковали дивизион ПВО вблизи Сочи. По предварительным данным, пожар вспыхнул в районе поселка Сириус на границе с Абхазией, где расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Недавно ВМС Украины поразило российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи. Для атаки украинские военные использовали морской безэкипажный катер, а само судно, по данным ВМС, использовалось для обслуживания нефтегазовых и оффшорных объектов России.