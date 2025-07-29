ГУР уперше застосувало FPV-дрони в морі: унікальна операція потрапила на відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що підрозділ ГУР МО України Group 13 поповнився новітнім морським дроном MAGURA V7 - його назвали "Конотопська відьма" - на честь культурно-благодійного проекту, в межах якого зібрали кошти на його закупівлю.

Водночас у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.

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