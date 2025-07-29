ГУР впервые применило FPV-дроны в море: уникальная операция попала на видео

Напомним, ранее мы рассказывали, что подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7 - его назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого собрали средства на его закупку.

В то же время во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.

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