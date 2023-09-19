ГУР про удари по Криму: активні заходи, які триватимуть

Він зазначив, що успішні українські удари по окупованій території - це частина комплексу заходів.

Юсов нагадав, що особливо часто останнім часом з'являються новини з Криму. Останні дні, у тому числі 13 та 14 вересня, є "чорними днями" для окупантів на півострові, зазначив він.

"Такої кількості ураженої техніки та боєкомплекту вони давно не спостерігали. Далі буде, це активні заходи, які тривають", - додав представник ГУР.

Удари по Криму

Нагадаємо, 13 вересня українські військові атакували ракетами підводний човен, десантний корабель та судноремонтний завод росіян у тимчасово окупованому Севастополі.

Внаслідок удару корабель та підводний човен були сильно пошкоджені. Вони, найімовірніше, не підлягають відновленню.

При цьому вже 14 вересня ЗСУ ракетами "Нептун" знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів, що знаходився біля Євпаторії.