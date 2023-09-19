ГУР об ударах по Крыму: активные меры, которые будут продолжаться

Он отметил, что успешные украинские удары по оккупированной территории - это часть комплекса мер.

Юсов напомнил, что особенно часто последнее время появляются новости из Крыма. Последние дни, в том числе 13 и 14 сентября, являются "черными днями" для оккупантов на полуострове, подчеркнул он.

"Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали. Продолжение следует, это активные меры, которые продолжаются", - добавил представитель ГУР.

Удары по Крыму

Напомним, 13 сентября украинские военные атаковали ракетами подводную лодку, десантный корабль и судоремонтный завод россиян во временно оккупированном Севастополе.

В результате удара корабль и подлодка были сильно повреждены. Они, вероятнее всего, не подлежат восстановлению.

При этом уже 14 сентября ВСУ ракетами "Нептун" уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов, который находился возле Евпатории.