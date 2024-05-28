ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів Росії, які катували українця

Ідентифіковано ще трьох воєнних злочинців - офіцерів російської окупаційної армії, які катували та вбили цивільного українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) України.

Вбивство сталось ще у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий - 53-річний чоловік. Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного.

Факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.

Під час співпраці ГУР та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців - трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.

"За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри", - пише ГУР.