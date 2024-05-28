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ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів Росії, які катували українця

Вівторок 28 травня 2024 11:42
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ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів Росії, які катували українця Фото: ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів Росії, які катували українця (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ідентифіковано ще трьох воєнних злочинців - офіцерів російської окупаційної армії, які катували та вбили цивільного українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) України.

Вбивство сталось ще у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий - 53-річний чоловік. Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного.

Факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.

Під час співпраці ГУР та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців - трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.

"За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри", - пише ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ГУР оприлюднило список російських пілотів, які обстрілюють територію України "Кинджалами"

Зокрема у квітні правоохоронці ідентифікували двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.

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