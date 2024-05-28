ГУР и Нацполиция идентифицировали трех офицеров России, которые пытали украинца

Идентифицированы еще трое военных преступников - офицеров российской оккупационной армии, которые пытали и убили гражданского украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Убийство произошло еще в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области. Погибший - 53-летний мужчина. Перед убийством российские военные жестоко пытали гражданского.

Факт убийства, а также пыток был установлен благодаря соответствующей аудиозаписи перехвата разговора российских военных.

Во время сотрудничества ГУР и Национальной полиции были установлены личности военных преступников - трех офицеров Вооруженных сил России, которые на момент преступления находились на территории Снигиревского района.

"За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения", - пишет ГУР.