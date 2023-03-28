Відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною, є примітивним рашистським фейком

Аргументи щодо постановочності відео:

локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот з окружної дороги стрільбище "ДНР";

джерело, яке поширило це відео - "Юрий Алексеич Z V";

українські воїни наносять на автомобілі суцільні хрести, а на відео зображений - хрест Вермахту;

реєстратори в Україні заборонені;

кузов автівки був виготовлений в Росії й не поставлявся ніколи в Україну.

"Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук", - пише пресслужба.

Як пишуть в розвідці, фейковість ролика навіть розкритикували самі ж російські пропагандисти й лідери думок, а МЗС Росії, яке поширило це відео - миттю його прибрало.

"Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО, як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами", - додає розвідка.

Фото: в ГУР розвінчали черговий російський фейк про обстріл цивільного автомобіля (gur.gov.ua)