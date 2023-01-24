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Розвінчали фейк Росії. МАГАТЕ не знайшло зброї на українських АЕС

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 21:15
Розвінчали фейк Росії. МАГАТЕ не знайшло зброї на українських АЕС Фото: МАГАТЕ перевірило всі українськи АЕС на знаходження там військової техніки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міжнародне агентство з атомної енергії провело перевірку на українських атомних стаціях після того, як російські ЗМІ поширили інформацію про розташування на них військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За словами Гроссі, комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння.

"Результат цих перевірок був негативним", - сказав Гроссі, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

Гроссі підкреслив, що по результатам проведених перевірок було складено детальний звіт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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