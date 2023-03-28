Видео, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком, является примитивным рашистским фейком

Аргументы по постановочности видео:

локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот по окружной дороге стрельбище "ДНР";

источник, который распространил видео - "Юрий Алексеич ZV";

украинские воины наносят на автомобили сплошные кресты, а на видео изображен - крест Вермахта;

регистраторы в Украине запрещены;

кузов автомобиля был изготовлен в России и не поставлялся никогда в Украину.

"Некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет назад снова слышать, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук", - пишет пресс-служба.

Как пишут в разведке, фейковость ролика даже раскритиковали сами же российские пропагандисты и лидеры мнений, а МИД России, который распространил это видео - мигом его убрал.

"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой вражеской ИПСО, как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз - с крымскими татарами", - добавляет разведка.

Фото: в ГУР развенчали очередной российский фейк об обстреле гражданского автомобиля (gur.gov.ua)