Россияне распространяют фейковое видео о наших воинах, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по-гражданскому авто. Сфабрикованное видео является очередной попыткой врага дискредитировать ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
Видео, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком, является примитивным рашистским фейком
Аргументы по постановочности видео:
"Некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет назад снова слышать, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук", - пишет пресс-служба.
Как пишут в разведке, фейковость ролика даже раскритиковали сами же российские пропагандисты и лидеры мнений, а МИД России, который распространил это видео - мигом его убрал.
"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой вражеской ИПСО, как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз - с крымскими татарами", - добавляет разведка.
Фото: в ГУР развенчали очередной российский фейк об обстреле гражданского автомобиля (gur.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что МАГАТЭ провело проверку на украинских атомных станциях после того, как в России распространили фейк о якобы расположении на них военной техники.
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