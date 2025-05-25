ГУР розтрощили військовий потяг окупантів у Запорізькій області: знищено цистерни з пальним

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, поїзд із пальним був знищений точними ударами ударних БпЛА підрозділів активних дій.

Ціллю атаки стала ділянка залізниці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка.

У результаті влучань щонайменше три цистерни з пальним згоріли. Постачання боєприпасів і пального до підрозділів ворога в регіоні суттєво ускладнене.

У ГУР наголошують, боротьба з логістикою ворога на тимчасово окупованих територіях триває і надалі залишатиметься пріоритетом для українських Сил оборони.