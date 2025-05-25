ГУР разбили военный поезд оккупантов в Запорожской области: уничтожены цистерны с горючим

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, поезд с горючим был уничтожен точными ударами ударных БпЛА подразделений активных действий.

Целью атаки стал участок железной дороги Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.

В результате попаданий по меньшей мере три цистерны с горючим сгорели. Поставки боеприпасов и горючего в подразделения врага в регионе существенно затруднены.

В ГУР отмечают, борьба с логистикой врага на временно оккупированных территориях продолжается и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для украинских Сил обороны.