ГУР розсекретило кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку

"Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил", - підписано відео.

Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу - 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.

Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд - п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.

Варто зауважити, що коли саме було проведено операції - не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео - архівні.

Нагадаємо, Куп’янськ - місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.