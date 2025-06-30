ГУР розсекретило кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку

Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано Головним управлінням розвідки України.
"Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил", - підписано відео.
Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу - 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.
Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд - п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.
Варто зауважити, що коли саме було проведено операції - не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео - архівні.
Нагадаємо, Куп’янськ - місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.
Раніше ми писали про те, що у Куп'янську через постійні удари РФ довелося закрити єдину лікарню в місті.
Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.
При цьому начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Це пов'язано з тим, що російські окупанти атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами на оптоволокні.
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