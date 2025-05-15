У Куп'янську закрили єдину лікарню через постійні обстріли РФ

У Куп’янську Харківської області через постійні російські удари по місту довелося закрити єдину лікарню. Лише за попередню добу по громаді було випущено 18 КАБів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

"На жаль, не припиняються обстріли, гине цивільне населення. 18 керованих авіаційних бомб ворог скинув на територію громади вчора, з них одна - півторатонна. Велика кількість руйнувань: понад 60 приватних будинків знищено або пошкоджено, багатоквартирні будинки, об’єкти критичної інфраструктури", - розповів Беседін.

За його словами, від початку травня війська РФ завдали 1900 ударів із застосуванням різних видів озброєння - КАБи, FPV-дрони, артилерія, РСЗВ. Зокрема, було скинуто три авіабомби вагою 1500 кг. Протягом двох тижнів троє жителів Куп’янська загинули, 16 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Глава МВА додав, що у громаді залишаються 2700 жителів, із них безпосередньо в місті - 1750.

"На жаль, люди відмовляються від евакуації, хоча весь алгоритм відпрацьований. Ситуація стає все важчою. На жаль, ті послуги, які ми могли надавати ще тиждень тому - це й терцентр обслуговування, який підтримував саме маломобільних громадян, медичний заклад - недоступні, тимчасово припиняє працювати у зв’язку з загрозою авіаційних ударів саме по цих об'єктах",- розповів Беседін.

За словами начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, лікарі припинили приймати пацієнтів у Куп'янську 15 травня через погіршення безпекової ситуації.

Лікарню почали обстрілювати ще у 2022 році. Тоді на неї скинули С-300. Востаннє будівлю лікарні пошкодили 19 березня, коли ворог завдав 19 авіаударів по Куп'янську.

"Лікарям дуже складно дістатися на роботу. Вони давно не працювали в основному корпусі, бо лікарня розбита. Зараз буває, що дрони день-два не висять над містом, а буває, як учора-позавчора, гудуть десятками. У лікарні ще працював рентген, приймали деякі лікарі, видавали ліки, виписували рецепти. Тепер людям стане складніше. Можливо, хтось задумається про евакуацію, але я не думаю, що масштабно почнуть виїжджати через це", - розповів Канашевич KHARKIV Today.