ГУР рассекретило кадры весеннего прорыва на Купянском направлении

Украинские разведчики во время весенней кампании на Купянском направлении провели ряд рейдов во вражеский тыл.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Украины.
"Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время весенней кампании на Купянском направлении проводили стремительные и результативные рейды во вражеский тыл", - подписано видео.
Совместно со смежными подразделениями воины "Братства" провели ряд стабилизационных мероприятий и заставили врага отступить с потерями. На счету подразделения - 12 результативных рейдов в тыл врага и более 2000 боевых дроновылетов.
Кроме этого, разведчики пополнили обменный фонд - пятерых оккупантов смогут обменять на украинских защитников.
Стоит заметить, что когда именно были проведены операции - не указывается, однако в разведке отмечают, что кадры на видео - архивные.
Напомним, Купянск - город в Харьковской области, важный железнодорожный узел. В 2022 году во время полномасштабного вторжения Россия временно оккупировала город, однако впоследствии украинские военные освободили Купянск от россиян.
Ранее мы писали о том, что в Купянске из-за постоянных ударов РФ пришлось закрыть единственную больницу в городе.
Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.
При этом начальник Купянской ГОА Андрей Беседин рассказал, что ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая. Это связано с тем, что российские оккупанты атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, реактивными системами залпового огня и FPV-дронами на оптоволокне.
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