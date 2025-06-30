ГУР рассекретило кадры весеннего прорыва на Купянском направлении

"Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время весенней кампании на Купянском направлении проводили стремительные и результативные рейды во вражеский тыл", - подписано видео.

Совместно со смежными подразделениями воины "Братства" провели ряд стабилизационных мероприятий и заставили врага отступить с потерями. На счету подразделения - 12 результативных рейдов в тыл врага и более 2000 боевых дроновылетов.

Кроме этого, разведчики пополнили обменный фонд - пятерых оккупантов смогут обменять на украинских защитников.

Стоит заметить, что когда именно были проведены операции - не указывается, однако в разведке отмечают, что кадры на видео - архивные.

Напомним, Купянск - город в Харьковской области, важный железнодорожный узел. В 2022 году во время полномасштабного вторжения Россия временно оккупировала город, однако впоследствии украинские военные освободили Купянск от россиян.