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ГУР розсекретило кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку

Понеділок 30 червня 2025 11:32
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ГУР розсекретило кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку Ілюстративне фото: ГУР розсекретило кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано Головним управлінням розвідки України.

"Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил", - підписано відео.

Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу - 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.

Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд - п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.

Варто зауважити, що коли саме було проведено операції - не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео - архівні.

Нагадаємо, Куп’янськ - місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.

Куп'янський напрямок

Раніше ми писали про те, що у Куп'янську через постійні удари РФ довелося закрити єдину лікарню в місті.

Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

При цьому начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Це пов'язано з тим, що російські окупанти атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами на оптоволокні.

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Війна в Україні Куп'янськ ГУР
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