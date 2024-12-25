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ГУР розповіло про розвідників, які першими перенесли війну на територію Росії

Фото: ГУР України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів, які серед перших перенесли війну на територію ворога. Група розвідників здійснила глибинний рейд на підконтрольній ворогу території ще 25 грудня 2022 року.

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які загинули під час виконання бойового завдання.

В заяві згадуються Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк, Юрій "Святоша" Горовець та Богдан "Аполлон" Лягов, які в Різдвяну ніч 2022 року героїчно протистояли ворогу.

"Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки. Їхні історії та внесок у спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для усіх наступних поколінь захисників нашої свободи й державності", - йдеться у заяві.

ГУР повідомляє, що 25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території. Зіткнувшись із російськими військами, четверо розвідників відмовились здаватись в полон і прийняли останній бій.

"Вічна слава і честь розвідникам, полеглим на війні за волю української нації!" - наголошують у розвідці.

Спецоперації ГУР

Нагадаємо, що у серпні 2023 року на аеродром "Сольці" в Новгородській області РФ було здійснено атаку. Один літак ТУ-22М3 було знищено, а два - переміщено.

У мережі з'явилися знімки аеродрому після атаки.

Водночас у вересні минулого року українська військова розвідка провела спецоперацію "Бариня". Розвідники завербували російського кадрового військового.

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