ГУР розповіло про розвідників, які першими перенесли війну на територію Росії

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які загинули під час виконання бойового завдання.

В заяві згадуються Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк, Юрій "Святоша" Горовець та Богдан "Аполлон" Лягов, які в Різдвяну ніч 2022 року героїчно протистояли ворогу.

"Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки. Їхні історії та внесок у спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для усіх наступних поколінь захисників нашої свободи й державності", - йдеться у заяві.

ГУР повідомляє, що 25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території. Зіткнувшись із російськими військами, четверо розвідників відмовились здаватись в полон і прийняли останній бій.

"Вічна слава і честь розвідникам, полеглим на війні за волю української нації!" - наголошують у розвідці.