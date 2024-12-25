ГУР рассказало о разведчиках, которые первыми перенесли войну на территорию России

Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, погибших во время выполнения боевого задания.

В заявлении упоминаются Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк, Юрий "Святоша" Горовец и Богдан "Аполлон" Лягов, которые в Рождественскую ночь 2022 года героически противостояли врагу.

"Майдановцы, патриоты, настоящие герои войны за свободу украинской нации, образованные творческие гордые вооруженные мужчины. Их истории и вклад в общее дело борьбы за Украину останется указателем для всех последующих поколений защитников нашей свободы и государственности", - говорится в заявлении.

ГУР сообщает, что 25 декабря 2022 года группа разведчиков осуществляла глубинный рейд на подконтрольной врагу территории. Столкнувшись с российскими войсками, четверо разведчиков отказались сдаваться в плен и приняли последний бой.

"Вечная слава и честь разведчикам, павшим на войне за свободу украинской нации!" - отмечают в разведке.