ГУР рассказало о разведчиках, которые первыми перенесли войну на территорию России

Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов, которые среди первых перенесли войну на территорию врага. Группа разведчиков совершила глубинный рейд на подконтрольной врагу территории еще 25 декабря 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, погибших во время выполнения боевого задания.
В заявлении упоминаются Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк, Юрий "Святоша" Горовец и Богдан "Аполлон" Лягов, которые в Рождественскую ночь 2022 года героически противостояли врагу.
"Майдановцы, патриоты, настоящие герои войны за свободу украинской нации, образованные творческие гордые вооруженные мужчины. Их истории и вклад в общее дело борьбы за Украину останется указателем для всех последующих поколений защитников нашей свободы и государственности", - говорится в заявлении.
ГУР сообщает, что 25 декабря 2022 года группа разведчиков осуществляла глубинный рейд на подконтрольной врагу территории. Столкнувшись с российскими войсками, четверо разведчиков отказались сдаваться в плен и приняли последний бой.
"Вечная слава и честь разведчикам, павшим на войне за свободу украинской нации!" - отмечают в разведке.
Напомним, что в августе 2023 года на аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ была осуществлена атака. Один самолет ТУ-22М3 был уничтожен, а два - перемещены.
В сети появились снимки аэродрома после атаки.
В то же время в сентябре прошлого года украинская военная разведка провела спецоперацию "Барыня". Разведчики завербовали российского кадрового военного.
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