ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки

Вівторок 22 серпня 2023 09:29
UA EN RU
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки Ілюстративне фото: у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки (russianplanes.net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через атаку на аеродром "Сольці" у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші - переміщені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet labs, що оприлюднені у мережі.

На відео представлені два супутникові знімки.

Перший був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром "Сольці" дев'ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

Знищення літака

BBC повідомляло, що український дрон міг знищити флагманський російський бомбардувальник дальньої дії Ту-22М3.

Там зазначають, що на фотографіях після атаки на аеродром видно велику пожежу, яка охопила реактивний літак із характерним носовим конусом Ту-22. BBC Verify проаналізувала зображення та вважає їх достовірними.

"Хоча знищення одного літака не матиме значного впливу на потенціал нинішнього флоту Москви, який налічує 60 літаків, ця операція підкреслює зростаючу здатність Києва завдавати ударів по цілях в глибині російської території", - зазначають у виданні.

Атака на військовий аеродром "Сольці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Повідомлялося, що через атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті