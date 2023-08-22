У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" у Новгородській області після атаки

Через атаку на аеродром "Сольці" у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші - переміщені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet labs, що оприлюднені у мережі.

На відео представлені два супутникові знімки.

Перший був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром "Сольці" дев'ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

Знищення літака

BBC повідомляло, що український дрон міг знищити флагманський російський бомбардувальник дальньої дії Ту-22М3 .

Там зазначають, що на фотографіях після атаки на аеродром видно велику пожежу, яка охопила реактивний літак із характерним носовим конусом Ту-22. BBC Verify проаналізувала зображення та вважає їх достовірними.

" Хоча знищення одного літака не матиме значного впливу на потенціал нинішнього флоту Москви, який налічує 60 літаків, ця операція підкреслює зростаючу здатність Києва завдавати ударів по цілях в глибині російської території", - зазначають у виданні.

Атака на військовий аеродром "Сольці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Повідомлялося, що через атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

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