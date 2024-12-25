ua en ru
Ср, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ГУР розповіло про розвідників, які першими перенесли війну на територію Росії

Україна, Середа 25 грудня 2024 21:16
UA EN RU
ГУР розповіло про розвідників, які першими перенесли війну на територію Росії Фото: ГУР України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів, які серед перших перенесли війну на територію ворога. Група розвідників здійснила глибинний рейд на підконтрольній ворогу території ще 25 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які загинули під час виконання бойового завдання.

В заяві згадуються Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк, Юрій "Святоша" Горовець та Богдан "Аполлон" Лягов, які в Різдвяну ніч 2022 року героїчно протистояли ворогу.

"Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки. Їхні історії та внесок у спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для усіх наступних поколінь захисників нашої свободи й державності", - йдеться у заяві.

ГУР повідомляє, що 25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території. Зіткнувшись із російськими військами, четверо розвідників відмовились здаватись в полон і прийняли останній бій.

"Вічна слава і честь розвідникам, полеглим на війні за волю української нації!" - наголошують у розвідці.

На зображенні може бути: 4 людини та текст

Спецоперації ГУР

Нагадаємо, що у серпні 2023 року на аеродром "Сольці" в Новгородській області РФ було здійснено атаку. Один літак ТУ-22М3 було знищено, а два - переміщено.

У мережі з'явилися знімки аеродрому після атаки.

Водночас у вересні минулого року українська військова розвідка провела спецоперацію "Бариня". Розвідники завербували російського кадрового військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Окупанти
NEWS
Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися
Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив
Мілан Лєліч, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив