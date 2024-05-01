В ГУР розповіли про запаси ракет у Росії та динаміку виробництва

Наразі Російська Федерація має близько 270 одиниць крилатих ракет ЗМ-14 "Іскандер". Ворог щомісяця виробляє до 40 одиниць.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відповідь Головного управління розвідки (ГУР) на запит АрміяInform.
Станом на кінець квітня, згідно з даними розвідки, на озброєнні Збройних сил Російської Федерації перебувають:
Російська Федерація тривалий період не застосовувала проти України крилаті ракети "Калібр". Востаннє ворог їх використав під час масованого обстрілу 27 квітня. Тоді ж протиповітряна оборона знищила:
Станом на початок квітня, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький відзначав, що на озброєнні ворога близько 260 "Калібрів". Також він додав, що терористи бажають виробити ще 30 одиниць протягом минулого місяця.
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