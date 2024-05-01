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В ГУР розповіли про запаси ракет у Росії та динаміку виробництва

Фото: в ГУР розповіли про запаси ракет у Росії та динаміку їх виробництва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Російська Федерація має близько 270 одиниць крилатих ракет ЗМ-14 "Іскандер". Ворог щомісяця виробляє до 40 одиниць.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відповідь Головного управління розвідки (ГУР) на запит АрміяInform.

Станом на кінець квітня, згідно з даними розвідки, на озброєнні Збройних сил Російської Федерації перебувають: 

  • близько 40 одиниць  гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Їх темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць; 
  • близько 400 одиниць крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва також до 10 одиниць на місяць; 
  • близько 270 одиниць "Калібрів". Темпи виробництва - від 30 до 40 одиниць на місяць; 
  • близько 45 одиниць керованих авіаційних ракет Х-69. Темпи виробництва - від 1 до 3 на місяць. 

Російські ракети 

Російська Федерація тривалий період не застосовувала проти України крилаті ракети "Калібр". Востаннє ворог їх використав під час масованого обстрілу 27 квітня. Тоді ж протиповітряна оборона знищила: 

  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 6 крилатих ракет "Калібр".

Станом на початок квітня, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький відзначав, що на озброєнні ворога близько 260 "Калібрів". Також він додав, що терористи бажають виробити ще 30 одиниць протягом минулого місяця.

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