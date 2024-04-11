В ГУР розповіли, яку головну мету переслідувала РФ під час обстрілу по Україні

За його словами, про імовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.

"Що стосується мети, то тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури", - констатував Юсов.

Тобто, за його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

"Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики", - зазначив представник ГУР.

Він підкреслив, що все, що робить Росія - це воєнні злочини і це те, що бачить весь світ.

"І протидія цим злочинам теж відома, українське керівництво говорить про це на весь світ", - резюмував він.