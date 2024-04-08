В ГУР розповіли, як звільнення "вишок Бойка" вплинуло на ситуацію у Чорному морі

"Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму", - розповів Юсов.

Він також зауважив, що важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морі стала деокупація острова Зміїний.

"Після захоплення острова на деякий час здавалось, що його звільнення було б неможливим: настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії Росії, зокрема - планування десантних операцій проти України. І не тільки України. Йдеться також і про безпеку Молдови", - зазначив Андрій Юсов.

Вишки Бойка

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.

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