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В ГУР рассказали, как освобождение "вышек Бойко" повлияло на ситуацию в Черном море

Фото: вышки Бойко (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Россияне потеряли возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше в акватории Черного моря после того, как ВСУ уволили так называемые "вышки Бойко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ представителя ГУР Андрея Юсова.

"Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило враждебную зону влияния и расширило возможности наших сил безопасности и обороны, в частности ГУР МО Украины, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации последующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму», – рассказал Юсов.

Он также отметил, что важным этапом борьбы с Россией в Черном море стала деоккупация острова Змеиный.

"После захвата острова на время казалось, что его освобождение было бы невозможным: настолько враг насытил сам остров и личным составом, и средствами огневого поражения, РЭБ, зенитно-ракетными комплексами, средствами, которые угрожали украинскому побережью юга и могли обеспечить дальнейшие действия России , в частности - планирование десантных операций против Украины. И не только Украины. Речь идет и о безопасности Молдовы", - отметил Андрей Юсов.

Вышки Бойко

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.

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