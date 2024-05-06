У ГУР розповіли, як російський швидкісний катер став нерухомістю

"Швидкісний катер "Мангуст" мав бути швидкісним, а тепер став нерухомістю, на дні знаходиться", - сказав Юсов.

За його словами, ГУР підтверджує не лише ураження, а й знищення катера.

Юсов повідомив, що катер серії "Мангуст" 150 - це достатньо новітня розробника окупантів, в Чорноморській акваторії їх не так багато. "Сьогодні мінус один, це вже точно", - додав він.

Він розповів, катер був ліквідований групою 13 Головного управління розвідки. "Дрони Magura V5 української розробки вкотре прекрасно себе зарекомендували", - сказав Юсов.

Хоча росіяни намагаються врахувати свої попередні невдачі та ховають кораблі, але українські фахівці знаходять можливості для ураження, повідомив він.

Юсов також повідомив, що вартість катера складає близько 1,3 млн доларів залежно від оснащення та модифікації. Він використовується російськими спецслужбами та прикордонниками.

Знищення катера

Нагадаємо, підрозділ ГУР МО України Group 13 знищив швидкісний російський катер . Удару було завдано 6 травня морським дроном Magura V5.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.

Наразі військове відомство Росії шукає способи збереження флоту у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, але захист від дронів посилився.

За інформацією британської розвідки, застосування методів маскування для російських військових кораблів у Чорному морі, ймовірно, не призведе до бажаних результатів та не зменшить втрати флоту.